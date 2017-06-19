Primeros resultados del TSE muestran a Bolsonaro cerca del 50% y a Lula acortando la diferencia en una elección ajustada...
Tras acompañar a Javier Milei en la reunión con Macron, Orrego destacó la importancia de posicionar a San Juan en...
El Gobierno acelera reuniones con gobernadores para debatir la eliminación de las PASO antes de la visita del Papa, en...
La Ruta Turística Mujeres de Montaña, integrada por 12 emprendedoras de Iglesia, fue presentada en la Casa de San Juan...
Con un hallazgo que redefine la escala del distrito, Gualcamayo abre un nuevo horizonte de exploración y refuerza la visión...
Vicuña incorporó 24 nuevos operadores y alcanzó un total de 300 trabajadores capacitados para acompañar los trabajos tempranos del Proyecto....
Los salarios privados perdieron 2,8% en un año y 4,2% desde el máximo de 2025. La mitad de los trabajadores...
La solicitud fue realizada ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa por las presuntas coimas en el área de discapacidad. Luego de...
La UNSJ inaugurará su nueva sede en Jáchal el 2 de octubre, un edificio recuperado que ampliará la oferta educativa y fortalecerá la presencia universitaria en...
El Gobierno provincial licitó la recuperación del tramo Tucunuco–San Roque de la Ruta 40, una obra de 28 kilómetros que incluye repavimentación, ampliación de la calzada...
El Juzgado de Paz y el Ministerio Público Fiscal descartaron irregularidades penales en la Fiesta de la Tradición 2025 y confirmaron que los hechos denunciados no...
Vicuña presentó su primer Reporte de Sostenibilidad, un documento que reúne los principales avances, desafíos e indicadores de su desempeño económico, social y ambiental durante 2025,...
Con la presencia de autoridades provinciales y del intendente Matías Espejo, el COED reforzó su rol como espacio central de planificación y respuesta ante posibles contingencias...
El Vivero Municipal se convirtió en el epicentro de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, con una jornada que reunió a...
El presidente Javier Milei afirmó que la Argentina busca recuperar las islas Malvinas por la vía diplomática y descartó cualquier salida bélica. Sostuvo que el Gobierno...
Más de 30.000 sanjuaninos celebraron la primavera en el Parque de Mayo durante el Festi Joven, un evento que reunió a más de 300 artistas locales...
Vialidad Nacional avanza en el despeje de la Ruta 150 para habilitar el Paso de Agua Negra. Las cuadrillas trabajan entre nieve profunda, hielo y aludes...
Vicuña y UOCRA firmaron un acuerdo marco que fija las condiciones laborales para todas las empresas contratistas del proyecto cordillerano, incorporando beneficios y compensaciones específicas para...
La mina que estaba en cierre hoy proyecta una nueva etapa de crecimiento. Con recursos recategorizados, tecnología inédita en Sudamérica y un distrito con 96% por...
El Municipio de Jáchal inició la capacitación “Herramientas Prácticas de Procedimiento Administrativo Municipal”, destinada a personal de planta y contratados, con el objetivo de mejorar la...
La obra fue celebrada por autoridades, clubes y vecinos como un avance estratégico para el desarrollo deportivo del departamento. La Municipalidad de Jáchal dejó inaugurado el...